Thé dansant Schnersheim Schnersheim Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Schnersheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Schnersheim

Thé dansant Schnersheim, 19 février 2023, Schnersheim Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Schnersheim. Thé dansant 18 rue des sports Schnersheim Bas-Rhin

2023-02-19 14:30:00 – 2023-02-19 18:00:00 Schnersheim

Bas-Rhin Schnersheim EUR Le traditionnel Thé Dansant au profit de CARITAS Alsace Kochersberg-Ackerland animé par les orchestres « L’Alsatia d’Alteckendorf » et « Silversound » aura lieu le 19 février prochain à 14h30. Au programme : musique, danse, boissons, pâtisseries et restauration légère… 8€ l’entrée avec une boisson chaude incluse. +33 6 74 60 34 71 Schnersheim

dernière mise à jour : 2023-01-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Schnersheim Autres Lieu Schnersheim Adresse 18 rue des sports Schnersheim Bas-Rhin Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Ville Schnersheim Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Schnersheim lieuville Schnersheim Departement Bas-Rhin

Schnersheim Schnersheim Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Schnersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schnersheim-office-de-tourisme-et-dattractivite-du-kochersberg-schnersheim/

Thé dansant Schnersheim 2023-02-19 was last modified: by Thé dansant Schnersheim Schnersheim 19 février 2023 18 rue des sports Schnersheim Bas-Rhin Bas-Rhin Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Schnersheim Schnersheim, Bas-Rhin

Schnersheim Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Schnersheim Bas-Rhin