Thé dansant Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard

Seine-Maritime

Thé dansant

Salle des fêtes du Mesnil-Esnard, le jeudi 28 avril à 14:00

Salle des fêtes du Mesnil-Esnard, le jeudi 28 avril à 14:00

Venez danser avec le groupe Beltrame à la salle des fêtes rue des Pérêts ! Sans réservation.

8 € pour les mesnillais/ gratuit pour les plus de 80 ans. 12€ pour les extérieurs.

Le C.C.A.S. propose un thé dansant le jeudi 28 avril 2022 de 14h à 18h. Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Rue des Perets, Le Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00

