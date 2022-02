Thé dansant Saint-Valentin 2022 Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux Thé dansant de la Saint-Valentin animé par l’orchestre « Collin’s Thomas » le dimanche 20 février 2022 à partir de 14h30 au théâtre municipal de Forges-les-Eaux 15 euros l’entrée avec une pâtisserie.

