Thé dansant Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-d'Eyrans

Thé dansant Saint-Médard-d’Eyrans, 20 mars 2022, Saint-Médard-d'Eyrans. Thé dansant Saint-Médard-d’Eyrans

2022-03-20 15:00:00 – 2022-03-20

Saint-Médard-d’Eyrans Gironde Saint-Médard-d’Eyrans Thé dansant avec orchestre de 15h00 à 19h30 à La salle des Fêtes Thé dansant avec orchestre de 15h00 à 19h30 à La salle des Fêtes +33 7 56 99 58 21 Thé dansant avec orchestre de 15h00 à 19h30 à La salle des Fêtes sincerely-media-ROB_FRyR2ao-unsplash

Saint-Médard-d’Eyrans

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT Montesquieu

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Médard-d'Eyrans Autres Lieu Saint-Médard-d'Eyrans Adresse Ville Saint-Médard-d'Eyrans lieuville Saint-Médard-d'Eyrans Departement Gironde

Saint-Médard-d'Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-medard-deyrans/

Thé dansant Saint-Médard-d’Eyrans 2022-03-20 was last modified: by Thé dansant Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans 20 mars 2022 Gironde Saint-Médard-d'Eyrans

Saint-Médard-d'Eyrans Gironde