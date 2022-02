Thé dansant Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Thé dansant Saint-Astier, 20 mars 2022, Saint-Astier. Thé dansant Rue Amiral Courbet La Fabrique Saint-Astier

2022-03-20 14:30:00 – 2022-03-20 19:30:00 Rue Amiral Courbet La Fabrique

Saint-Astier Dordogne Thé dansant au centre culturel La Fabrique à partir de 14h30, avec l’orchestre Ambiance.

Boisson et pâtisserie offertes

Tarif d’entrée : 12 €

Rue Amiral Courbet La Fabrique Saint-Astier

Catégories d'évènement: Dordogne, Saint-Astier

