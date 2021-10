Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Thé dansant Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Thé dansant Saint-Amand-Montrond, 31 octobre 2021, Saint-Amand-Montrond. Thé dansant 2021-10-31 15:00:00 – 2021-10-31

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond Thé dansant organisé par l’association du 1er R.I. avec Baptiste Auclair. Pass sanitaire obligatoire. Thé dansant organisé par l’association du 1er R.I. avec Baptiste Auclair. Pass sanitaire obligatoire. Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville 46.72482#2.52919