Thé dansant Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Thé dansant Sablons sur Huisne, 5 mars 2022, Sablons sur Huisne. Thé dansant Sablons sur Huisne

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-05

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne Animé par l’orchestre Bruno LEBLANC (accordéon musette). Pratique : réservation conseillée – pass vaccinal obligatoire – organisé par le Club de la Bonne Ambiance. Animé par l’orchestre Bruno LEBLANC (accordéon musette). Pratique : réservation conseillée – pass vaccinal obligatoire – organisé par le Club de la Bonne Ambiance. labonneambiance61pbc@gmail.com +33 2 37 52 26 04 Animé par l’orchestre Bruno LEBLANC (accordéon musette). Pratique : réservation conseillée – pass vaccinal obligatoire – organisé par le Club de la Bonne Ambiance. Sablons sur Huisne

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sablons sur Huisne Autres Lieu Sablons sur Huisne Adresse Ville Sablons sur Huisne lieuville Sablons sur Huisne Departement Orne

Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sablons-sur-huisne/

Thé dansant Sablons sur Huisne 2022-03-05 was last modified: by Thé dansant Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne 5 mars 2022 Orne Sablons sur Huisne

Sablons sur Huisne Orne