Thé dansant Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Thé dansant Rue Jean de Bourbon, 19 février 2023, Yssingeaux . Thé dansant Au Foyer Rural Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural

2023-02-19 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-19

Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural

Yssingeaux

Haute-Loire Venez passer un agréable moment en assistant au Thé dansant animé par l’orchestre Noël Michel. +33 6 30 08 16 43 Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Yssingeaux Haute-Loire Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Ville Yssingeaux lieuville Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Thé dansant Rue Jean de Bourbon 2023-02-19 was last modified: by Thé dansant Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 19 février 2023 Au Foyer Rural Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire Haute-Loire Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire