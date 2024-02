Thé dansant Salle J.L Caron Revin, dimanche 24 mars 2024.

Rendez-vous à la salle J.L Caron de Revin à partir de 14h30 pour une après-midi festive et dansante. ENTRÉE GRATUITE. Animation par l’orchestre MAMBO. Tombola avec de nombreux lots et un lot surprise. Buvette et restauration sur place. Nous vous conseillons de réserver au préalable au 03 24 41 55 67. Bienvenue à toutes et tous…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Salle J.L Caron Quai Edgar Quinet

Revin 08500 Ardennes Grand Est

L’événement Thé dansant Revin a été mis à jour le 2024-02-24 par Ardennes Tourisme