Thé dansant La Filature 13, Allée des Platanes Retournac

2022-03-03 14:00:00

Retournac Haute-Loire Retournac Haute-Loire EUR Le Club du Nouvel Age organise un Thé dansant en compagnie de l’Orchestre Noël Michel et son chanteur ! clubdunouvelage43@gmail.com +33 6 60 17 62 59 La Filature 13, Allée des Platanes Retournac

