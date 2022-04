THE DANSANT Prémian Prémian Catégories d’évènement: Hérault

Prémian

THE DANSANT Prémian, 1 mai 2022, Prémian. THE DANSANT Prémian

2022-05-01 – 2022-05-01

Prémian Hérault Prémian EUR 10 10 Thé dansant animé par Patrick Sauze. goûter réalisé par notre équipe. ouvert aux adhérents et aux non-adhérents. Prémian

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Prémian Autres Lieu Prémian Adresse Ville Prémian lieuville Prémian Departement Hérault

Prémian Prémian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/premian/

THE DANSANT Prémian 2022-05-01 was last modified: by THE DANSANT Prémian Prémian 1 mai 2022 Hérault Prémian

Prémian Hérault