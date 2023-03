Thé Dansant pour la Lutte contre le Cancer Place du Foirail Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Thé Dansant pour la Lutte contre le Cancer Place du Foirail, 26 mars 2023, Figeac . Thé Dansant pour la Lutte contre le Cancer Espace Mitterrand Place du Foirail Figeac Lot Place du Foirail Espace Mitterrand

2023-03-26 14:30:00 – 2023-03-26

Place du Foirail Espace Mitterrand

Figeac

Lot collation offerte

gâteau, Gaillac, jus de fruit Un thé dansant organisé par la ligue pour la lutte contre le cancer. : bal musette avec l’Orchestre Domingo et sa chanteuse. +33 5 65 34 28 11 ligue pour lutter contre le cancer

Place du Foirail Espace Mitterrand Figeac

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Figeac Lot Place du Foirail Espace Mitterrand Ville Figeac Departement Lot Lieu Ville Place du Foirail Espace Mitterrand Figeac

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac /

Thé Dansant pour la Lutte contre le Cancer Place du Foirail 2023-03-26 was last modified: by Thé Dansant pour la Lutte contre le Cancer Place du Foirail Figeac 26 mars 2023 Espace Mitterrand Place du Foirail Figeac Lot Lot Place du Foirail Figeac

Figeac Lot