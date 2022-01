Thé dansant Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand Catégories d’évènement: Finistère

Plouégat-Guérand

Thé dansant Plouégat-Guérand, 13 mars 2022, Plouégat-Guérand. Thé dansant Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec Plouégat-Guérand

2022-03-13 14:00:00 – 2022-03-13 19:00:00 Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec

Plouégat-Guérand Finistère Plouégat-Guérand Thé dansant à la salle Guillaume Lejean à Plouégat-Guerrand animé par l’orchestre Daniel Cherdo. jean-claude.tocquer@orange.fr +33 2 98 79 92 37 Thé dansant à la salle Guillaume Lejean à Plouégat-Guerrand animé par l’orchestre Daniel Cherdo. Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec Plouégat-Guérand

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouégat-Guérand Autres Lieu Plouégat-Guérand Adresse Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec Ville Plouégat-Guérand lieuville Salle Guillaume Lejean Rue de Locquirec Plouégat-Guérand