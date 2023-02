Thé dansant Outarville OT GRAND PITHIVERAIS Outarville Catégories d’Évènement: Loiret

Outarville

Thé dansant, 12 mars 2023, Outarville

2023-03-12 15:00:00

Loiret Outarville 12 EUR 12 Le club de l’amitié vous invite à participer à son thé dansant.

Les pâtisseries sont offertes.

Sur réservation. +33 6 85 71 46 60 ©geralt

