Thé dansant Noël des Aînés Meilhards, 31 octobre 2021

salle polyvalente Meilhards Corrèze
15h

10 € l’entrée dont 1 € reversé à l’association pour le cancer du sein. Animé par Mathieu Martinie. Buvette et gâteaux sur place. 15h

10 € l'entrée dont 1 € reversé à l'association pour le cancer du sein.

Adresse salle polyvalente