Thé dansant Naves, samedi 16 mars 2024.

L’Amicale Navaroise des Anciens Combattants d’Algérie (l’ANACA) gérée par Claude BOUY et Jean-Pierre TEREYGEOL a œuvré pendant plus de 20 ans pour que 2 fois par an, environ 250 passionnés d’accordéon se retrouvent le temps d’un après-midi avec les mêmes envies passer un bon moment entre amis, se détendre, ou tout simplement danser, entrainés par des orchestres talentueux qui leur offraient un après-midi de Bonheur. Après toutes ces années d’investissement sans relâche, dont nous ne pouvons que leur en être reconnaissants, ils ont fait le choix de passer la main à l’association NAV’Y Danse, qui a répondu favorablement à leur demande pour assurer la continuité des Thés dansants sur notre

commune. .

Début : 2024-03-16 14:30:00

Salle du Pré Bourru

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine navydanse@gmail.com

