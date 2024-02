Thé Dansant Masevaux-Niederbruck, jeudi 7 mars 2024.

Thé Dansant Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Venez partager un moment convivial et musical pendant ce thé dansant organisé par l’AGSP de Masevaux-Niederbruck. Buvette sur place. Renseignements et réservations par téléphone.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:00:00

fin : 2024-03-07 18:00:00

Rue du Stade

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est lucky.freppel@gmail.com

L’événement Thé Dansant Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme de Masevaux