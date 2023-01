THE DANSANT Marville Marville Catégories d’Évènement: Marville

Meuse

THE DANSANT Marville, 12 février 2023

salle des fêtes 5 place st benoit

Marville

Meuse 12 EUR Le 12 février 2023 de 14h à 18h le comité des fêtes de Marville organise un thé dansant pour la st valentin à la salle des fêtes du village avec le duo Nelly et Sandy entrée 12 €uros buvette et petite restauration sur place +33 3 86 74 59 98 Aucun

salle des fêtes 5 place st benoit Marville

