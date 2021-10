Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même THÉ DANSANT Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique EUR 6 6 à la salle Vallée du Tenu à Machecoul-Saint-Même

animé par Jean RICOULLEAU

Pass sanitaire et carte d’identité obligatoires, selon la réglementation préfectorale de la Loire-Atlantique

ouvert à tous Thé dansant organisé par le club Entraide et Amitié de Machecoul-Saint-Même marceletcolettedupont@gmail.com +33 2 40 78 51 48 à la salle Vallée du Tenu à Machecoul-Saint-Même

ouvert à tous dernière mise à jour : 2021-10-13 par

