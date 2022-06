Thé dansant Louhans, 26 juin 2022, Louhans.

Thé dansant

Rue de la Grenette Salle de la Grenette Louhans Saône-et-Loire Salle de la Grenette Rue de la Grenette

2022-06-26 – 2022-06-26

Salle de la Grenette Rue de la Grenette

Louhans

Saône-et-Loire

Thé dansant organisé par Arcades en fête. Animation musicale et dansante avec Jean-Luc et Pascal. Buvette et gaufres pour vous restaurer.

Entrée 10€. Venez nombreux passer un bon moment dansant et musical !

seguinot.catherine@orange.fr

dernière mise à jour : 2022-06-21