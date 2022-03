Thé dansant : le rendez-vous incontournable Salle Albert Camus 1 Place de la république (en face de La Poste)

Thé dansant : le rendez-vous incontournable Salle Albert Camus 1 Place de la république (en face de La Poste), 1 avril 2022, . Thé dansant : le rendez-vous incontournable

Salle Albert Camus 1 Place de la république (en face de La Poste), le vendredi 1 avril à 02:00

Depuis quelques années, le pôle Seniors organise des thés dansants ouverts à tous. Le premier de l’année se prépare. L’orchestre Marc Moreau revient pour lancer cette nouvelle saison de thés dansants. L’occasion de partager, autour d’une boisson et de pâtisseries artisanales, un beau moment de convivialité. Toute l’équipe de la Coupe d’or espère vous retrouver nombreux autour de cet événement convivial dont nous avons été privé depuis 2 ans en raison des mesures sanitaires. La piste de danse vous attend ! Depuis quelques années, le pôle Seniors organise des thés dansants ouverts à tous. Le premier de l’année se prépare. L’orchestre Marc Moreau revient pour lancer cette nouvelle […] Salle Albert Camus 1 Place de la république (en face de La Poste) Salle Albert Camus 1 Place de la république (en face de La Poste), Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T02:00:00 2022-04-01T01:59:00

Détails Autres Lieu Salle Albert Camus 1 Place de la république (en face de La Poste) Adresse Salle Albert Camus 1 Place de la république (en face de La Poste), Cugnaux lieuville Salle Albert Camus 1 Place de la république (en face de La Poste)

Salle Albert Camus 1 Place de la république (en face de La Poste) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//