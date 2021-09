Montrabé L'Accent de Montrabé Haute-Garonne, Montrabé Thé dansant L’Accent de Montrabé Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Organisé par le CCAS – Contact : 05 61 84 56 37 – [ccas@mairie-montrabe.fr](mailto:ccas@mairie-montrabe.fr) Animé par l’orchestre “Un p’tit brin de musette” Pass sanitaire obligatoire dans le cadre de la Semaine Bleue L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T19:00:00

