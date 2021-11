La Chapelle-Aubareil La Chapelle-Aubareil Dordogne, La Chapelle-Aubareil Thé dansant La Chapelle-Aubareil La Chapelle-Aubareil Catégories d’évènement: Dordogne

La Chapelle-Aubareil

Thé dansant La Chapelle-Aubareil, 21 novembre 2021, La Chapelle-Aubareil. Thé dansant Lieu-dit Fougeras Le Domaine du Terroir La Chapelle-Aubareil

2021-11-21 14:00:00 – 2021-11-21 19:00:00 Lieu-dit Fougeras Le Domaine du Terroir

La Chapelle-Aubareil Dordogne La Chapelle-Aubareil Et si vous veniez guincher avec nous ?

Le Thé dansant s’invite au Domaine du Terroir avec l’Orchestre Cédric Bergounioux. Places limitées. réservation obligatoire. Et si vous veniez guincher avec nous ?

Le Thé dansant s’invite au Domaine du Terroir avec l’Orchestre Cédric Bergounioux. Places limitées. réservation obligatoire. +33 6 30 14 56 41 Et si vous veniez guincher avec nous ?

Le Thé dansant s’invite au Domaine du Terroir avec l’Orchestre Cédric Bergounioux. Places limitées. réservation obligatoire. Lieu-dit Fougeras Le Domaine du Terroir La Chapelle-Aubareil

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Chapelle-Aubareil Autres Lieu La Chapelle-Aubareil Adresse Lieu-dit Fougeras Le Domaine du Terroir Ville La Chapelle-Aubareil lieuville Lieu-dit Fougeras Le Domaine du Terroir La Chapelle-Aubareil