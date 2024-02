Thé dansant Gertwiller, dimanche 17 mars 2024.

Thé dansant Gertwiller Bas-Rhin

THE DANSANT de la « Saint Patrick » à Gertwiller, avec le groupe Duo Excellence.

Invitation le dimanche 17 mars 2024 de 14h30 à 18h à la salle de la Kirneck.

Contact Evelyne Reimel – 06.07.54.19.08 / http://www.loisirs-culture-gertwiller.fr/ sous Nos activités puis Thé dansant .

PS Petite restauration sur place comprenant boissons chaudes et froides, gâteaux et knacks.

L’entrée est de 10 € sur réservation, avant le 9/3/2024 et de 12 € en vente directe

l’après-midi même, sans garantie de places restant libres à l’issue des réservations.. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

89 rue Principale

Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est alcg.67140@gmail.com

