THE DANSANT Ganges, 8 septembre 2021, Ganges. THE DANSANT 2021-09-08 14:30:00 – 2021-09-08 17:00:00

Ganges Hérault Ganges Plusieurs Thés Dansants vous sont proposés pour cette fin d’année. Le 8 septembre, c’est le George Villeneuve Orchestra qui animera l’après-midi. Le 18 novembre : Aurélien et ses musiciens. Enfin, JP variétés animera la dernière date du 15 décembre. Plusieurs Thés Dansants vous sont proposés pour cette fin d’année. +33 4 67 73 85 03 Plusieurs Thés Dansants vous sont proposés pour cette fin d’année. Le 8 septembre, c’est le George Villeneuve Orchestra qui animera l’après-midi. Le 18 novembre : Aurélien et ses musiciens. Enfin, JP variétés animera la dernière date du 15 décembre. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ganges, Hérault Autres Lieu Ganges Adresse Ville Ganges lieuville 43.93328#3.71045