THE DANSANT Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Hérault

THE DANSANT Ganges, 9 mars 2022, Ganges. THE DANSANT Ganges

2022-03-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-09 17:00:00 17:00:00

Ganges Hérault Amatrices et amateurs de danse, venez au thé dansant de Ganges, le mercredi 9 mars de 14h30 à 17h.

Pour un moment de convivialité et de bonne humeur !

