Thé dansant et guiguette Bernon Bernon Bernon Catégories d’Évènement: Aube

Bernon

Thé dansant et guiguette Bernon, 5 février 2023, Bernon Bernon. Thé dansant et guiguette 1 route de Coussegrey Bernon Aube

2023-02-05 – 2023-02-05 Bernon

Aube Bernon 10 Eur Dimanche 5 février : BERNON – Thé dansant, guiguette à l’Usine de Bernon. Ouverture des portes 14h, fermeture à 18h. Buvette et petite collation seront à votre disposition. Tarif : 10 € avec une consommation. Journée avec ou sans réservations. Contact : +33 (0)3 25 77 87 48 – bonjour@usine-bernon.fr bonjour@usine-bernon.fr +33 3 25 77 87 48 Bernon

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Bernon Autres Lieu Bernon Adresse 1 route de Coussegrey Bernon Aube Ville Bernon Bernon lieuville Bernon Departement Aube

Bernon Bernon Bernon Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bernon-bernon/

Thé dansant et guiguette Bernon 2023-02-05 was last modified: by Thé dansant et guiguette Bernon Bernon 5 février 2023 1 route de Coussegrey Bernon Aube Aube Bernon Bernon Aube

Bernon Bernon Aube