Thé dansant Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf Catégories d’évènement: Caudebec-lès-Elbeuf

Seine-Maritime

Thé dansant Espace Bourvil, 14 avril 2022, Caudebec-lès-Elbeuf. Thé dansant

Espace Bourvil, le jeudi 14 avril à 14:15

Claude Robert, Les Andrews, Les branchés, retrouvez chaque mois un groupe différent !

Payant

Venez danser à l’espace Bourvil Espace Bourvil Place Hector Suchetet Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:15:00 2022-04-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caudebec-lès-Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Bourvil Adresse Place Hector Suchetet Ville Caudebec-lès-Elbeuf lieuville Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf Departement Seine-Maritime

Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caudebec-les-elbeuf/

Thé dansant Espace Bourvil 2022-04-14 was last modified: by Thé dansant Espace Bourvil Espace Bourvil 14 avril 2022 Caudebec-lès-Elbeuf Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf

Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime