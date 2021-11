Serres Serres Hautes-Alpes, Serres Thé dansant du Téléthon Serres Serres Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Serres

Thé dansant du Téléthon Serres, 4 décembre 2021, Serres. Thé dansant du Téléthon route de Méreuil Salle des fêtes Serres

2021-12-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-04 route de Méreuil Salle des fêtes

Serres Hautes-Alpes Serres Hautes-Alpes Animé par Magali Perrier et son Orchestre. route de Méreuil Salle des fêtes Serres

dernière mise à jour : 2021-10-06 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Serres Autres Lieu Serres Adresse route de Méreuil Salle des fêtes Ville Serres lieuville route de Méreuil Salle des fêtes Serres