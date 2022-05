Thé dansant – Dimanche 8 mai Salle des fêtes Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Thé dansant – Dimanche 8 mai Salle des fêtes, 8 mai 2022, Fenouillet. Thé dansant – Dimanche 8 mai

Salle des fêtes, le dimanche 8 mai à 14:30

Un répertoire musette très éclectique : tango, paso, valse, cha-cha, rock’n’roll, madison, danse en ligne… L’accordéon et la guitare au service de la danse pour un moment de légèreté et de pur bonheur. **Tarif : 10€** _**Billetterie en mairie dès le 25 avril : du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00**_ Un P’tit Brin de Musette : la formule adaptée à la danse de salon Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

