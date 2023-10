Thé dansant Digital Village Paris, 5 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 05 novembre 2023

de 15h00 à 20h00

.Public adultes. payant

10€

La formule thé et danse pour une après-midi dédiée aux seniors !

Découvrez la magie intemporelle de la danse et de la camaraderie avec nos Thés Dansants !

Plongez dans un monde où la musique douce enflamme la passion, où les souvenirs se mêlent aux mouvements gracieux, et où le lien entre générations est célébré en toute harmonie. Nos Thés Dansants sont bien plus qu’un simple événement ; ils sont une expérience enchantée conçue spécialement pour vous.

Rejoignez nous dans un lieu élégant et accueillant, où les pas de danse d’antan retrouvent leur éclat sous les projecteurs. Nos orchestres talentueux vous offriront des mélodies qui font vibrer le cœur, vous invitant à vous joindre à la valse nostalgique, au tango passionné et à bien d’autres danses de salon classiques. Que vous soyez un danseur expérimenté ou que vous découvriez simplement les joies de la danse, nos événements sont ouverts à tous les niveaux de compétence. Les Thés Dansants ne sont pas seulement des moments pour bouger en rythme, mais aussi pour tisser des liens précieux. Rencontrez de nouveaux amis qui partagent votre amour de la danse, échangez des sourires complices et partagez des rires sincères. Nous offrons également des espaces confortables pour ceux qui préfèrent regarder et discuter, garantissant à chacun une expérience inoubliable.

Réservez votre place dès maintenant et rejoignez nous pour un après-midi où la musique, la danse et les amitiés durables vous attendent. Parce que danser, c’est défier l’âge et célébrer la vie !

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

Digital Village