Patinoire des Bastions, le vendredi 11 février à 16:00

Disco sur glace, quizz musical, animations et raclette. Entrée libre Location de patins sur place: 2CHF (cash) Annulé en cas de pluie

Gratuit

La Maison de Quartier de Chausse-Coq et le Service de la jeunesse vous convient à venir danser en famille sur la glace de la patinoire des Bastions. Patinoire des Bastions Parc des Bastions,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T16:00:00 2022-02-11T20:00:00

