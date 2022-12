Thé dansant de novembre Allauch Allauch Maison du Tourisme d'Allauch Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Thé dansant de novembre
Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende
Allauch
Bouches-du-Rhône

2023-11-05 14:30:00 – 18:30:00

EUR 8

Une ambiance festive et conviviale est assurée par un orchestre de 3 musiciens et chanteurs

Prestation assurée par un orchestre de 3 musiciens et chanteurs

tourisme@allauch.com
+33 4 91 10 49 20
https://tourisme.allauch.com/

