Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne, dimanche 6 octobre 2024.

Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par la FNACA et animé par Véronique POMIES ! En cas d’absence lors de votre réservation, laissez un message en indiquant le nom et le nombre de places à réserver.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 14:30:00

fin : 2024-10-06

Salle Gambetta Boulevard Gambetta

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Thé Dansant de la FNACA Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2024-01-30 par OT du Pays de Lauzun