THÉ DANSANT Clermont-l'Hérault

Hérault

THÉ DANSANT
7 Rue Henri Martin Clermont-l'Hérault Hérault
2022-12-16 15:00:00 – 18:00:00

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

2022-12-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-16 18:00:00 18:00:00 Clermont-l’Hérault

Un thé dansant de Noël, destiné aux personnes de plus de 70 ans aura lieu cette année.

Inscription au CCAS jusqu'au 21 novembre inclus.

+33 4 67 88 87 18

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse 7 Rue Henri Martin Clermont-l'Hérault Hérault Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

