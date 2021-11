Clasville Clasville 76450, Clasville Thé dansant Clasville Clasville Catégories d’évènement: 76450

Clasville

Thé dansant Clasville, 5 décembre 2021, Clasville. Thé dansant Clasville

2021-12-05 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-05

Clasville 76450 Clasville Thé dansant : LE RETOUR !

Venez profiter et danser tout au long de l’après-midi à la salle Bel Air de Clasville.

Ce thé dansant est au profit de l’AFM – Téléthon. Boissons et pâtisseries = offert !

Pass sanitaire obligatoire. Thé dansant : LE RETOUR !

Venez profiter et danser tout au long de l’après-midi à la salle Bel Air de Clasville.

Ce thé dansant est au profit de l’AFM – Téléthon. Boissons et pâtisseries = offert !

Pass sanitaire obligatoire. +33 2 76 39 91 78 Thé dansant : LE RETOUR !

Venez profiter et danser tout au long de l’après-midi à la salle Bel Air de Clasville.

Ce thé dansant est au profit de l’AFM – Téléthon. Boissons et pâtisseries = offert !

Pass sanitaire obligatoire. Clasville

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 76450, Clasville Autres Lieu Clasville Adresse Ville Clasville lieuville Clasville