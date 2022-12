Thé dansant Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Thé dansant Cissac-Médoc, 5 février 2023, Cissac-Médoc Cissac-Médoc. Thé dansant Salle des fêtes Cissac-Médoc Gironde

2023-02-05 14:00:00 – 2023-02-05 18:00:00 Cissac-Médoc

Gironde Cissac-Médoc EUR 12 Un thé dansant vous est proposé dans la salle des fêtes de Cissac-Médoc. Le temps de quelques heures, venez danser au son de l’orchestre Claude Billy.

Une pâtisserie et une boisson chaude sont incluses dans le prix de l’entrée.

Sur réservation. +33 6 34 51 87 62 Alain Tissier

Cissac-Médoc

