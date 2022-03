Thé dansant Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Thé dansant Cissac-Médoc, 6 mars 2022, Cissac-Médoc. Thé dansant Cissac-Médoc

2022-03-06 – 2022-03-06

Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc EUR 12 La société des fêtes vous convie à son thé dansant dans la salle des fêtes de Cissac-Médoc. Le temps de quelques heures, venez danser au son de l’orchestre Chrislive.

Une pâtisserie et une boisson chaude sont incluses dans le prix de l’entrée. La société des fêtes vous convie à son thé dansant dans la salle des fêtes de Cissac-Médoc. Le temps de quelques heures, venez danser au son de l’orchestre Chrislive.

Une pâtisserie et une boisson chaude sont incluses dans le prix de l’entrée. +33 6 34 51 87 62 La société des fêtes vous convie à son thé dansant dans la salle des fêtes de Cissac-Médoc. Le temps de quelques heures, venez danser au son de l’orchestre Chrislive.

Une pâtisserie et une boisson chaude sont incluses dans le prix de l’entrée. Société des fêtes Cissac

Cissac-Médoc

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cissac-Médoc, Gironde Autres Lieu Cissac-Médoc Adresse Ville Cissac-Médoc lieuville Cissac-Médoc Departement Gironde

Cissac-Médoc Cissac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cissac-medoc/

Thé dansant Cissac-Médoc 2022-03-06 was last modified: by Thé dansant Cissac-Médoc Cissac-Médoc 6 mars 2022 Cissac-Médoc Gironde

Cissac-Médoc Gironde