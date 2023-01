Thé dansant Chevagnes Chevagnes Chevagnes Catégories d’Évènement: Allier

Chevagnes

Thé dansant Chevagnes, 26 janvier 2023, Chevagnes Chevagnes. Thé dansant Domaine des Ménards Chevagnes Allier

2023-01-26 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-26 19:30:00 19:30:00 Chevagnes

Allier Chevagnes EUR 10 10 Thé dansant animé par les Baladins du musette. contactlesmenards@gmail.com +33 7 84 27 66 54 http://www.domainedesmenards.fr/ Chevagnes

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Chevagnes Autres Lieu Chevagnes Adresse Domaine des Ménards Chevagnes Allier Ville Chevagnes Chevagnes lieuville Chevagnes Departement Allier

Chevagnes Chevagnes Chevagnes Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevagnes-chevagnes/

Thé dansant Chevagnes 2023-01-26 was last modified: by Thé dansant Chevagnes Chevagnes 26 janvier 2023 Allier Chevagnes Chevagnes, Allier Domaine des Ménards Chevagnes Allier

Chevagnes Chevagnes Allier