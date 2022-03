Thé dansant Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Thé dansant Chauffailles, 6 mars 2022, Chauffailles. Thé dansant salle Léonce Georges rue Gambetta Chauffailles

2022-03-06 15:00:00 – 2022-03-06 20:00:00 salle Léonce Georges rue Gambetta

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles Thé dansant organisé par le GRS de Chauffailles organisé par Aurélie et Jérôme Arnaud

ouvert à tous

Attention ! places limitées à 300 personnes

Pas de réservations

Une consommation (thé ou café) et une pâtisserie offertes brettonmarcel3008@outlook.fr https://www.grs-chauffailles.com/ Thé dansant organisé par le GRS de Chauffailles organisé par Aurélie et Jérôme Arnaud

ouvert à tous

Attention ! places limitées à 300 personnes

Pas de réservations

Une consommation (thé ou café) et une pâtisserie offertes salle Léonce Georges rue Gambetta Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Autres Lieu Chauffailles Adresse salle Léonce Georges rue Gambetta Ville Chauffailles lieuville salle Léonce Georges rue Gambetta Chauffailles Departement Saône-et-Loire

Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauffailles/

Thé dansant Chauffailles 2022-03-06 was last modified: by Thé dansant Chauffailles Chauffailles 6 mars 2022 Chauffailles Saône-et-Loire

Chauffailles Saône-et-Loire