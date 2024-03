Thé dansant Centre de rencontre de l’Obélisque Senlis, jeudi 21 mars 2024.

Thé dansant Thé dansant à destination des seniors de 65 ans et plus (pas de critère d’âge pour les accompagnateurs) Jeudi 21 mars, 14h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Sur inscription et paiement préalable au service seniors à compter du 19 février. Tarif identique de 10 € pour les seniors de 65 ans et plus, et les accompagnateurs.

Après-midi dansante avec Mc’DANS, accompagnée d’un goûter.

Centre de rencontre de l’Obélisque 4 ter Avenue de Creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Location-de-salles/Salles-polyvalentes