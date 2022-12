Thé dansant Casteljaloux Casteljaloux OT Coteaux et Landes de Gascogne Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Thé dansant Casteljaloux, 15 janvier 2023, Casteljaloux OT Coteaux et Landes de Gascogne Casteljaloux. Thé dansant Centre d’animation de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

2023-01-15 14:30:00 – 2023-01-15 Casteljaloux

Lot-et-Garonne Casteljaloux EUR 10 Thé dansant animé par l’orchestre Alain VIGNAU

Goûter, boissons offerts

Pour que chacun de vos pas de danse nous aide à améliorer le quotidien des résidents de l’EHPAD de l’hôpital de Casteljaloux

Laisser un message en cas d’absence : nom et nombre de places Thé dansant animé par l’orchestre Alain VIGNAU

Goûter, boissons offerts

Pour que chacun de vos pas de danse nous aide à améliorer le quotidien des résidents de l’EHPAD de l’hôpital de Casteljaloux +33 5 53 93 51 31 Loisirs en pays d’Albret loisirs en pays d’albret

Casteljaloux

dernière mise à jour : 2022-12-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

Détails Catégories d’évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Lieu Casteljaloux Adresse Centre d'animation de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne OT Coteaux et Landes de Gascogne Ville Casteljaloux OT Coteaux et Landes de Gascogne Casteljaloux lieuville Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne

Casteljaloux Casteljaloux OT Coteaux et Landes de Gascogne Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux-ot-coteaux-et-landes-de-gascogne-casteljaloux/

Thé dansant Casteljaloux 2023-01-15 was last modified: by Thé dansant Casteljaloux Casteljaloux 15 janvier 2023 Casteljaloux Centre d'animation de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne OT Coteaux et Landes de Gascogne Casteljaloux Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Casteljaloux OT Coteaux et Landes de Gascogne Casteljaloux Lot-et-Garonne