Thé Dansant Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Thé Dansant
Rue Massé de Cormeilles
Salle des fêtes
Blangy-sur-Bresle
Seine-Maritime

2023-01-08 14:30:00 – 19:00:00

Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles

Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime Venez profiter d’un thé dansant entre 14h30 et 19h00 à la salle des Fêtes de Blangy-sur-Bresle, avec piste en parquet, animé par Delphine HUBIN, la princesse du bal musette et Michel, son trompettiste chanteur Entrée : 10.00€ Infos : 02 35 93 57 58 – 06 78 07 99 30 Organisé par l’AAPPMA, Association de pêche : La Gaule Blangeoise. Venez profiter d’un thé dansant entre 14h30 et 19h00 à la salle des Fêtes de Blangy-sur-Bresle, avec piste en parquet, animé par Delphine HUBIN, la princesse du bal musette et Michel, son trompettiste chanteur Entrée : 10.00€ Infos : 02 35 93 57 58 – 06 78 07 99 30 Organisé par l’AAPPMA, Association de pêche : La Gaule Blangeoise. Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles Blangy-sur-Bresle

Lieu Blangy-sur-Bresle
Adresse Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles

