Pyrénées-Atlantiques Billère L’Association Tiss’Liens64 vous propose de venir à l’après-midi dansant, le samedi 21 janvier 2023 de 15h à 19 h, à la Guinguette , rue de la gravière à Billère. L’animation sera proposée autour de danses de société habituelles, rock, tchatcha, paso, salsa, danses en ligne, etc.

Vous pourrez danser à loisir. Une buvette sera à votre disposition.

