THE DANSANT Béziers Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault

THE DANSANT Béziers, 5 février 2023, Béziers . THE DANSANT Palais des Congrés

29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hérault

2023-02-05 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-05 19:00:00 19:00:00 Béziers

Hérault Thé Dansant organisé par le CCAS de Béziers, avec l’orchestre Retro Cocktail. Thé Dansant organisé par le CCAS de Béziers, avec l’orchestre Retro Cocktail. +33 4 11 95 08 08 beziers

Béziers

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Palais des Congrés 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hérault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

THE DANSANT Béziers 2023-02-05 was last modified: by THE DANSANT Béziers Béziers 5 février 2023 Béziers Hérault Palais des Congrés 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hérault

Béziers Hérault