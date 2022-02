Thé Dansant Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Thé Dansant Belfort, 13 mars 2022, Belfort. Thé Dansant Salle des Fêtes 11 Pl. de la République Belfort

2022-03-13 14:00:00 – 2022-03-13 18:30:00 Salle des Fêtes 11 Pl. de la République

Belfort Territoire-de-Belfort L’association Maison des Femmes de Belfort s’associe à l’anniversaire du Département en organisant un thé dansant « masqué » le dimanche 13 mars 2022 de 14H00 à 18H30 à la salle des fêtes de Belfort. Il est possible de venir déguisé et/ou de porter le masque revisité, décoré (« détournement » du masque sanitaire). Ce 13 mars 2022 sera le 1er dimanche du lancement de l’anniversaire du centenaire. Ce thé dansant commémorera le bal masqué qui a été organisé le 22 mars 1922 à la salle des fêtes de Belfort. courrier@ccrsb.fr +33 3 84 21 24 57 L’association Maison des Femmes de Belfort s’associe à l’anniversaire du Département en organisant un thé dansant « masqué » le dimanche 13 mars 2022 de 14H00 à 18H30 à la salle des fêtes de Belfort. Il est possible de venir déguisé et/ou de porter le masque revisité, décoré (« détournement » du masque sanitaire). Ce 13 mars 2022 sera le 1er dimanche du lancement de l’anniversaire du centenaire. Ce thé dansant commémorera le bal masqué qui a été organisé le 22 mars 1922 à la salle des fêtes de Belfort. Salle des Fêtes 11 Pl. de la République Belfort

