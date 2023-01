Thé dansant Badefols-sur-Dordogne Badefols-sur-Dordogne Badefols-sur-Dordogne Catégories d’Évènement: BADEFOLS SUR DORDOGNE

Dordogne

2023-01-22

Les danseurs « Dordognais » vous proposent une après-midi thé dansant à partir 14h30. La journée sera animée par Philippe Rodrigues.

Entrée 12€, pâtisserie et boisson offerte.

+33 7 77 76 51 69

