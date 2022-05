Thé dansant avec le duo Pam et Stan à Bohain en Vermandois Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: 02110

Bohain-en-Vermandois 02110 Bohain-en-Vermandois 5 5 Dans le cadre de l’inauguration de la salle Le Royal à Bohain en Vermandois, venez vous amuser et enflammer la piste à l’occasion d’un thé dansant animé pat le duo Pam et Stan , dimanche 26 juin de 14h à 18h ! Tarif unique de 5 € / personne.

