Notre collectif existe depuis 1978. A coté de ses autres créations, la Fanfareduloup a lentement mais inexorablement produit un répertoire festif immense. La composition en 2021 d’un nouveau répertoire dansant souligne notre attachement à cette fonction sociale simple et nécessaire : faire danser une communauté, dans un moment suspendu, léger … où les problèmes ne disparaissent pas mais l’esprit souffle et s’élève et partage avec des inconnus ce rite se renouvellant, malgré tout, depuis le début des temps. Le concert sera suivi par un DJ Ian Gordon-Lennox, trompette Aina Rakotobe, saxophone baryton Yves Cerf, saxophone ténor Christophe Berthet, saxophone soprano Marie Mercier, clarinette Monika Esmerode, cor Olga Trofimova, trombone Yves Massy, trombone Christian Graf, guitare électrique Thomas Florin, piano Massimo Pinca, contrebasse, basse électrique Bernard Trontin, batterie, percussion

PRIX UNIQUE : 10 CHF

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

