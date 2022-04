THÉ DANSANT AVEC CHARLIE MUSIQUE

THÉ DANSANT AVEC CHARLIE MUSIQUE, 26 mai 2022, . THÉ DANSANT AVEC CHARLIE MUSIQUE

2022-05-26 14:30:00 – 2022-05-26 Le Canotier vous accueille pour cet après-midi dansant avec consommation et goûter offerts. Ouverture des portes : 13h30. Début de l’après-midi dansant : 14h30. Tarif d’entrée : 12 € Information et réservation : 02 52 800 075. Le Canotier vous accueille pour cet après-midi dansant avec consommation et goûter offerts. Ouverture des portes : 13h30. Début de l’après-midi dansant : 14h30. Tarif d’entrée : 12 € Information et réservation : 02 52 800 075. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville